Лидер секты «Троеруссия» вновь занимается психологической деятельностью

Освобожденный по амнистии в 2015 году Александр Шевцов, более известный как лидер крупной секты «Троеруссия» Саныч, снова в деле. Мужчина занялся психологической деятельностью и открыл собственную фирму по производству мяса, сообщает SHOT .

Еще в 2014 году ФСБ обнаружила у Саныча весьма любопытные видеозаписи, на которых во время сеансов он избивал женщин и детей. Оказалось, что под видом «Заповедника народного быта» мужчина создал секту «Троеруссия».

На одном из видео Саныч бьет плетью женщину, которая лежит на руках у своего мужа, также он избивает ребенка и несколько минут подряд дает пощечины человеку. Он объяснил, что так помогал людям избавиться от негативной энергии. Саныч оказался удачливым — в 2015 году его освободили по амнистии в честь 70-летия Победы.

Шевцов решил вернуться к работе. Теперь он проводит психологические практики, корректируя цели людей. По его словам, многие пришли к нему на сеансы еще «из прошлой жизни». Более того, Саныч зарегистрировал издательство «Роща» для печати его работ, а также открыл фирму «Хорошее питание» и стал мясником. За прошлый год официально он заработал 500 тыс. рублей.

Ранее житель Москвы обратился в прокуратуру и в подразделение по делам несовершеннолетних с просьбой помочь ему забрать детей у жены-сектантки, которая общается с «ангелами-наставниками» и «уходит в астрал». Пока все его попытки воссоединиться с дочерью и сыном терпят крах.