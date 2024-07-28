Уходит в астрал: москвич пытается забрать у жены-сектантки общих детей

Житель Москвы обратился в прокуратуру и в подразделение по делам несовершеннолетних с просьбой помочь ему забрать детей у жены-сектантки, которая общается с «ангелами-наставниками» и «уходит в астрал», сообщает SHOT.

Мужчина утверждает, что до 2023 года его семья была идеальной. Вместе с женой он воспитывал троих детей, пока его супруга не увлеклась эзотерикой. Когда она начала общаться с «ангелами-наставниками», а из дома стали пропадать драгоценности. Москвич нашел дневник жены, в котором она писала о «курортах из секты», понял, что дела плохи, но забрать детей не успел.

Женщина сбежала вместе с дочерью и младшим сыном, которому всего два года, в кризисный центр «Надежда». Где находится средний сын пары, не уточняется. В свою очередь многодетная мать обвиняет супруга в нарциссизме и краже ее золотых украшений.

Житель столицы считает, что детям опасно находиться с матерью-сектанткой, и просит помощи, чтобы забрать их себе. Однако пока все его попытки воссоединиться с дочерью и сыном терпят крах.