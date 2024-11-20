Бывшего топ-менеджера АО «Лискимонтажконструкция» убили в Кемеровской области

Бывшего топ-менеджера компании «Лискимонтажконструкция» Максима Пермякова нашли мертвым в Кемеровской области. По одной из версий, мужчину могли убить по заказу экс-супруга его нынешней жены, сообщает «112» .

Тело бывшего топ-менеджера обнаружили на трассе «Кемерово-Новосибирск» в понедельник вечером. Изначально считалось, что его могла сбить машина. Однако эта версия была опровергнута экспертами, которые установили, что смерть 43-летнего мужчины связано с криминалом.

Спустя несколько дней правоохранители задержали двух жителей Лисок. Они арендовали квартиру в Кемерове. Их подозревают в причастности к убийству Пермякова. При обыске найдены необходимые доказательства.

Была выдвинута новая версия происшествия. Согласно ей, убийство бывшего топ-менеджера организовал бывший муж его нынешней жены. Отмечается, что Пермяков вместе с супругой приехал недавно в Кемерово из Воронежской области.

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