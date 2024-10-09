В Подмосковье 4 мужчин приговорили длительным срокам за похищение бизнесмена

Московский областной суд признал виновными и приговорил к длительным срокам лишения свободы четверых мужчин, похитивших предпринимателя в городском округе Подольск, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

В октябре 2021 года соучредитель одной из коммерческих организации Андрей Митрошин решил убить своего бизнес-компаньона. Для похищения предпринимателя он привлек Павла Афанасьева, Данилу Кучму, Георгия Коршунова и Андрея Богдашкина.

Для похищения банда тщательно изучила график пострадавшего, расписание его тренировок, маршруты передвижения, а также пути подъезда и отъезда, которые не попадают в зону действия камер наружного наблюдения.

26 января 2022 года осужденные схватили предпринимателя около дома в микрорайоне Климовск, посадили в автомобиль с подложным номерами и вывезли в лесополосу, где Скоробогатов задушил коммерсанта, после чего закопал его тело.

В рамках расследования уголовного дела следователи провели более 100 экспертиз и допросили свыше 100 свидетелей. Кроме того, проведено большое количество обысков и выемок. Собранные доказательства и заключения экспертиз легли в основу обвинения и приговоров.

Афанасьев, Кучма, Коршунов и Богдашкин признаны судом виновными по п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений). Кроме этого, Афанасьев признан виновным по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков).

Суд назначил Афанасьеву наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы, Кучме — 8 лет лишения свободы, Коршунову и Богдашкину по 7 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии строгого режима.