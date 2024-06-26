Бывшая жена участника СВО оформила на него 8 кредитов, пока он был в коме

Участник СВО написал заявление в полицию на бывшую жену. Пока мужчина лежал в коме, она взяла на его имя кредиты, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

В ноябре 2022 года боец при выполнении боевой задачи был травмирован гранатой в голову. Около месяца военный находился в коме, затем долгое время проходил реабилитацию в госпиталях. Все это время деньгами распоряжалась его молодая беременная жена.

Девушка быстро растратила 4,5 млн рублей, отдав деньги родителям на строительство двух особняков в Кашире. Когда эта сумма закончилась, она оформила на мужа восемь кредитов на общую сумму 1 млн 150 тыс. рублей.

Солдат выздоровел, после чего подал на развод с женой. Узнав о кредитах, боец обратился в полицию.