сегодня в 10:31

Бывшая яхта Керимова протаранила судно с пассажирами в турецком Бодруме

90-метровая яхта, ранее принадлежащая российскому миллиардеру Сулейману Керимову, протаранила небольшое судно с пассажирами в турецком Бодруме, сообщает Mash .

На опубликованных кадрах видно, как яхта на полном ходу столкнулась с моторной лодкой A.MEY. От удара у судна замяло корму. Яхта отделалась лишь царапиной на носу.

Стоимость эксклюзивной суперяхты оценивается примерно в 150 млн долларов. В 2015 году российский бизнесмен продал ее сыну президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Нгема Обианг Манге.

Ранее стало известно, что российский моряк Тимофей Колчанов вернулся домой. Тюменец почти пять месяцев находился в иранском плену на израильском контейнеровозе.