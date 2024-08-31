Бывшая яхта Керимова протаранила судно с пассажирами в турецком Бодруме
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90-метровая яхта, ранее принадлежащая российскому миллиардеру Сулейману Керимову, протаранила небольшое судно с пассажирами в турецком Бодруме, сообщает Mash.
На опубликованных кадрах видно, как яхта на полном ходу столкнулась с моторной лодкой A.MEY. От удара у судна замяло корму. Яхта отделалась лишь царапиной на носу.
Стоимость эксклюзивной суперяхты оценивается примерно в 150 млн долларов. В 2015 году российский бизнесмен продал ее сыну президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Нгема Обианг Манге.
Ранее стало известно, что российский моряк Тимофей Колчанов вернулся домой. Тюменец почти пять месяцев находился в иранском плену на израильском контейнеровозе.