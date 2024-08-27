Тюменский моряк вернулся домой после 5 месяцев в иранском плену
Фото - © Telegram-канал Mash
Российский моряк Тимофей Колчанов вернулся домой. Тюменец почти пять месяцев находился в иранском плену на израильском контейнеровозе, сообщает Mash.
14 апреля израильский контейнеровоз MSC ARIES был захвачен в территориальных водах Ирана. Также вместе с россиянином в плену оказались граждане Индии, Филиппин, Пакистана и Эстонии.
Тимофей являлся старшим механиком, поэтому нужен был такой же специалист, чтобы отпустить тюменца домой. Удивительно, что такого человека удалось найти. Обмен состоялся в порту Бендер-Аббас на берегу Персидского залива.
На сегодняшний день Колчанов вернулся в Тюмень и поблагодарил МИД и посольство РФ в Иране, а также правозащитников Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом (ЕКЦС).
Ранее на грузовом судне в Турции погибли два российских моряка. Россияне провалились в один из палубных люков, где погибли при загадочных обстоятельствах.