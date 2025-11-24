Бытовки загорелись на стройплощадке в Москве
На строительной площадке на пересечении Велозаводской и Новоостаповской улиц в Москве загорелись бытовки. Об этом РЕН ТВ рассказал источник.
Причины происшествия и количество пострадавших выясняются.
На опубликованной записи показано, как горят две бытовки и, предположительно, лежащие рядом материалы. Рядом с местом происшествия бегают рабочие.
Ранее произошел пожар в квартире на Нагатинской набережной, 56А, в Москве. Пострадал один человек. Огонь потушили.
