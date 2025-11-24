сегодня в 16:33

Бытовки загорелись на стройплощадке в Москве

На строительной площадке на пересечении Велозаводской и Новоостаповской улиц в Москве загорелись бытовки. Об этом РЕН ТВ рассказал источник.

Причины происшествия и количество пострадавших выясняются.

На опубликованной записи показано, как горят две бытовки и, предположительно, лежащие рядом материалы. Рядом с местом происшествия бегают рабочие.

Ранее произошел пожар в квартире на Нагатинской набережной, 56А, в Москве. Пострадал один человек. Огонь потушили.

