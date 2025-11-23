В пожаре на юге Москвы пострадал один человек

Столичные спасатели закончили тушить пожар в одной из квартир на Нагатинской набережной, 56А. По оперативной информации, помощь медиков потребовалась одному человеку, сообщили в пресс-службе московского МЧС РФ.

На момент публикации заметки пожар в квартире на 10-м этаже полностью ликвидирован. До прибытия спасателей из дома, где произошло возгорание, своими силами эвакуировались 10 человек.

Позднее медики осмотрели жильцов дома и выяснили, что одному из них требуется специализированная помощь. Пострадавшим является взрослый человек, при этом не уточняется, мужчина или женщина.

В ликвидации пожара принимали участие 25 человек и 9 единиц спецтехники. Все обстоятельства случившегося выясняются компетентными органами.

