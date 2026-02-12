Были сами дома: трое детей сгорели в квартире во Владивостоке

Трое детей погибли во время пожара во Владивостоке

Во время пожара в квартире многоэтажного дома во Владивостоке сгорели трое детей. По предварительным данным, во время возникновения пожара они были без взрослых, сообщает «112» .

Пожар вспыхнул в квартире на 7 этаже на улице Толстого. Погибли трое детей, им было 3, 6 и 9 лет. По предварительным данным, они были одни дома.

Возгорание локализовали. На опубликованных в Сети кадрах видно, как сотрудники МЧС борются с огнем. Языки пламени и густой дым валят из окон.

Ранее мощный пожар произошел на 12-м этаже московского ЖК «Савеловский Сити». По предварительным данным, загорелись установка для натяжного потолка и стройматериалы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.