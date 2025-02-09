Были под наркотиками: задержаны трое открывших огонь по полицейскому в Дербенте

В Дербентском районе Дагестана после попытки убить полицейского возбудили уголовное дело, об этом сообщает СУ СК РФ по республике .

Уголовное дело завели сразу по двум статьям: за посягательство на жизнь правоохранителя и хищение огнестрельного оружия с применением насилия, опасного для жизни или здоровья.

Нападение на полицейского произошло 9 февраля. Трое злоумышленников, нарушавших покой граждан возле общественного заведения, избили представителя правопорядка. Сначала они сбили сотрудника полиции с ног, а затем начали жестоко бить.

Ситуация приняла критический оборот, когда один из нападавших завладел служебным пистолетом правоохранителя. Преступник открыл огонь по полицейскому, выпустив 8 пуль, в результате чего страж порядка получил серьезные огнестрельные ранения. После этого злоумышленники скрылись, но их уже поймали. Решается вопрос об их аресте.

По данным SHOT, полицейский с огнестрельным ранением попал в больницу, он находится в отделении реанимации. Подозреваемый в попытке убить стража порядка является сыном местного бывшего чиновника Сандро Ш., которого связывают с ОПГ.

Напавшие на полицейского в момент преступления находились в состоянии наркотического опьянения, пишет РЕН ТВ.