Был при исполнении: неизвестный выстрелил в полицейского в Дербенте
Неизвестный открыл стрельбу по полицейскому в Дербенте
Фото - © РИАМО, Николай Корешков
В Дербенте неизвестный открыл огонь по сотруднику полиции. Пострадавшего госпитализировали, сообщает РИА Новости.
Источник среди силовых структур Дагестана заявил, что минувшей ночью неизвестный человек начал стрелять в полицейского, который был при исполнении обязанностей.
Жертву нападения увезли в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас мужчине проводят операцию.
Ранее в ТЦ на юго-востоке Москвы произошел конфликт со стрельбой.