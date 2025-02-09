Был при исполнении: неизвестный выстрелил в полицейского в Дербенте

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Неизвестный открыл стрельбу по полицейскому в Дербенте

В Дербенте неизвестный открыл огонь по сотруднику полиции. Пострадавшего госпитализировали, сообщает РИА Новости .

Источник среди силовых структур Дагестана заявил, что минувшей ночью неизвестный человек начал стрелять в полицейского, который был при исполнении обязанностей.

Жертву нападения увезли в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас мужчине проводят операцию.

Ранее в ТЦ на юго-востоке Москвы произошел конфликт со стрельбой.