Была одна странность: соседи охарактеризовали отрезавшего жене голову шизофреника

Соседи по коттеджному поселку в Подмосковье, где проживал 39-летний Игорь Е., отрезавший голову своей гражданской жене, считали мужчину странным и обходили его стороной, сообщает kp.ru .

Дом в поселке «Земляки» 28-летняя риелтор Анна купила около 3 лет назад, сюда она и переехала Игорем, который был обычным работягой.

«У нас тут соседи между собой особо и не общаются. А эти вообще обособленно жили. Я их максимум раз в месяц могла видеть — как они приезжают или уезжают на своей машине, — отметила соседка.

На собрания дачников пара не ходила, в жизни поселка не участвовала. А их участок всегда был неухоженным и зарос травой.

По словам мужчины, проживающего по соседству, у Игоря была замечена одна странность.

«Ты едешь на машине по улице, а он стоит в открытой калитке и пристально на тебя смотрит, провожая взглядом. Будто ты ему много денег должен и он тебя до смерти ненавидит. Я пару раз порывался выйти из машины и спросить: „Слушай, чего тебе надо?“ А теперь думаю: хорошо, что не стал с ними ссориться», — добавил сосед.

А 25 июля Игоря застали бегающим по улице и орущим что-то непонятное. В поселковом чате всем посоветовали закрыть калитки на замок, чтобы тот не проник на участки.

Сначала мужчина был одет, а уже через некоторое время его увидели шагающим к лесу — голого, но с рюкзаком за спиной.

Оказалось, что Игорь много лет наблюдается у психиатра и страдает от приступов агрессии. Их он гасил лекарствами, но в последний раз курс полностью не пропил. Неизвестно, была ли гражданская жена в курсе его проблем со здоровьем.

Мужчина отрезал голову своей возлюбленной в ходе конфликта в ночь на 25 июля. А потом он попал под машину, пытаясь сбежать. Сейчас злоумышленник в реанимации: он в коме с проломленным черепом.