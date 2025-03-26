Булли откусил кусок от москвички. Хозяева уверяют, что кусались они, а не пес

В Москве женщина заявила, что на нее напала собака породы американский булли и откусила кусок ее кожи на ноге. Владельцы пса сперва все отрицали, однако позже заявили, что это они покусали пострадавшую, а не их питомец, сообщает «Осторожно, Москва» .

Происшествие случилось на северо-востоке столицы. Утверждается, что булли покусал местную жительницу, после чего из ее ноги сразу потекла кровь. Пострадавшая вызвала скорую помощь, которая, судя по прикрепленному медицинскому документу, госпитализировала ее в НИИ имени Н. В. Склифосовского.

Дочь пострадавшей заявила, что сперва владельцы пса настаивали на том, что булли не кусал женщину. Позже их позиция изменилась — собачники подтвердили факт укуса, но с оговоркой, что якобы они самостоятельно погрызли женщину. Пес в случившемся не виноват, уверяли его хозяева.

По словам девушки, владельцы булли выгуливали своего питомца без намордника.

«Хозяева неадекватные. Испугавшись ответственности, они находят различные оправдания поведению собаки, орут, что она не кусала, что укусила другая собака, а сейчас и вовсе орут, что кусала не собака, а они сами покусали», — сказала дочь пострадавшей.

Покусанная женщина написала заявление в полицию. Прочие обстоятельства случившегося не озвучиваются.