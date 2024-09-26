Буйным подростком в Мытищах заинтересовались в СК

Сотрудники ГСУ СК России по Московской области открыли уголовное дело против 14-летнего жителя Мытищ. Он занимался хулиганством, сообщает пресс-служба органа государственной власти.

Внимание СК привлекла публикация, выложенная в сеть в сентябре 2024 года. На видео ученик школы в Мытищах без причины атаковал сверстника. Из-за драки у него появилось сотрясение мозга, черепно-мозговая травма.

В посте также указано, что тот парень — не первая жертва буйного жителя Мытищ. Он, по данным правоохранителей, регулярно устраивает, провоцирует драки, и требует у учеников денег. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее школьник в Крыму избил учительницу из-за телефона. Женщина получила сотрясение мозга.