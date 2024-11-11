Буйному американцу продлили арест в Москве

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Мещанский суд Москвы продлил арест гражданину США Джозефу Татеру, обвиняемому в дебошах и нападении на полицейского, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

Татер 12 августа сначала устроил скандал в столичном отеле Radisson, где его отказались заселить из-за плохой характеристики с предыдущего места проживания.

Американец возмутился, пытался доказать свою правоту кулаками, после чего его задержали российские правоохранители.

Уже в полицейском участке гражданин США ударил сотрудницу полиции. Против него завели дело за мелкое хулиганство.