Буйному американцу продлили арест в Москве
Утроившему дебош в московской гостинице гражданину США продлили арест
Мещанский суд Москвы продлил арест гражданину США Джозефу Татеру, обвиняемому в дебошах и нападении на полицейского, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.
Татер 12 августа сначала устроил скандал в столичном отеле Radisson, где его отказались заселить из-за плохой характеристики с предыдущего места проживания.
Американец возмутился, пытался доказать свою правоту кулаками, после чего его задержали российские правоохранители.
Уже в полицейском участке гражданин США ударил сотрудницу полиции. Против него завели дело за мелкое хулиганство.