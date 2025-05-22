«Будто в фильме»: самолет упал прямо на дома военных в США

NBC: самолет упал на дома военных в Сан-Диего в США

Самолет упал в жилом районе города Сан-Диего (штат Калифорния, США). Авиалайнер «врезался примерно в 15 домов», в которых проживают военные, сообщает NBC .

Предположительно, крушение потерпел частный самолет модели Cessna. В результате падения авиалайнера вспыхнули пожары в некоторых домах и автомобилях.

«Я только что прошел по этой улице сам, и сама улица выглядит так, будто она из фильма. <…> У нас повсюду авиатопливо. У нас сейчас на месте происшествия есть опасные вещества, и мы запросили дополнительные ресурсы», — сказал помощник начальника пожарно-спасательного управления Сан-Диего Дэн Эдди.

Власти продолжают искать пилота рухнувшего самолета и других людей, которые могли находиться на борту в момент крушения. Официальных данных о погибших и пострадавших пока нет.

В пожарных службах добавили, что самолет упал на дома, в которых живут военнослужащие.

Помощник начальника пожарно-спасательного управления утверждал, что после авиакатастрофы в районе проводилась эвакуация из-за разлива топлива. Однако один из местных жителей, механик корпуса морской пехоты Форрест Галлахер, заявлял, что его не эвакуировали.