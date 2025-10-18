сегодня в 13:07

Бросившую дочь в коляске у мусорки женщину задержали в Санкт-Петербурге

17 октября женщина оставила коляску с младенцем у мусорного бака рядом с многоэтажным домом по Московскому проспекту в Санкт-Петербурге. Полицейские задержали мать уже вечером, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Известно, что задержанной женщине 35 лет. Она нигде не работает.

Против матери составили протокол об административном правонарушении. Причины действий женщины неизвестны.

Ранее сообщалось, что коляску с ребенком обнаружил 18-летний дворник из Кыргызстана. На выложенных записях было видно, что женщина привезла ребенка к мусорным бакам, некоторое время покатала коляску и ушла.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.