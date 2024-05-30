Бросила 7 своих детей, но украла чужого: подробности похищения малышки в Ярославле

Жительница Ярославля украла двухлетнюю дочь своей подруги, чтобы компенсировать чужим ребенком потерю своих. Она родила семерых малышей и всех бросила в роддоме, сообщает aif.ru со ссылкой на местных волонтеров и знакомых женщины.

Изначально Валентина решила погостить у своей приятельницы Марии, с которой училась в школе-интернате. Женщина отправилась погулять с ее дочерью на площадку, после чего перестала отвечать на звонки.

Позже похитительницу задержали, а малышку нашли живой и невредимой. Выяснилось, что проблемы Валентины идут еще, похоже, из детства — тогда мать отказалась от нее в роддоме. После этого у маленькой девочки выявили умственную отсталость в легкой степени.

В будущем Валентина сама родила семерых детей, от которых, подобно собственной матери, решила отказаться.

По словам знакомых, после обучения девушка сразу увлеклась алкогольными напитками и воровством. При этом Валентина время от времени пыталась наладить жизнь, устраиваясь на работу.

В настоящее время со злоумышленницей общаются сотрудники полиции. Предварительно, ей предстоит пройти судебно-психиатрическую экспертизу, которая покажет, была ли Валентина в рассудке при похищении ребенка.