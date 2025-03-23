Бродячие собаки искусали троих человек на Кубани

Двое подростков и юноша попали в больницу после нападения собак на Кубани

Двое подростков 12 и 13 лет и 18-летний юноша попали в больницу после нападения бродячих собак в городе Усть-Лабинск в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Происшествие случилось днем во время подготовки к соревнованиям по мотокроссу.

Стая собак набросилась на молодых людей и искусала их.

«Пострадали 12 и 13-летние подростки и 18-летний парень, они госпитализированы, угрозы жизни нет», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее на Кузбассе стая бродячих псов набросилась на мужчину.