В страхе за детей: в Кузбассе стая огромных собак кинулась на мужчину

В городе Прокопьевске Кемеровской области стая огромных псов кинулась на мужчину, видео в Сети опубликовал один из очевидцев, сообщает Сiбдепо .

«Пытаюсь заснуть и слышу, как очень громко начинают лаять бродячие собаки. Подхожу к окну и вижу, как 4-5 собак окружили мужчину, лают на него и кидаются. Я даже ничего сделать не могу, просто наблюдаю картину сверху. Слава богу, проезжала машина, посигналила, и они разбежались. После этого водитель проводил мужчину до подъезда», — написал автор кадров.

Он также вопрошает, собирается ли что-то делать с такими случаями администрация и сколько люди будут жить в страхе за себя и своих детей.

По его словам, это большая проблема: в городе сейчас много бездомных собак, а чипирование не означает, что животное не будет кусаться.

В Кузбассе регулярно возбуждают уголовные дела о нападении собак на людей и бездействии муниципальных властей.