Британский самолет-разведчик снова заметили у берегов Крыма

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Военкор Котенок: британский самолет-разведчик снова «висит» рядом с Крымом

Британский самолет-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint снова летал неподалеку от Крыма, написал в своем Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок.

Воздушное судно «висело» в небе практически в центре акватории Черного моря. Британский самолет-разведчик сопровождали два истребителя Eurofighter Typhoon FGR.4.

На скриншоте сайта Flightradar24, опубликованном Котенком, видно, что воздушное судно вылетело с территории Румынии.

Два дня назад ВС РФ подняли в воздух Су-27. Российские солдаты заметили в небе над Черным морем самолет-разведчик RC-135 и два британских истребителя Typhoon.