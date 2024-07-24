ВС РФ подняли истребитель Су-27 из-за британских самолетов над Черным морем

Российские Вооруженные силы подняли в небо истребитель Су-27 после того, как над акваторией Черного моря заметили 3 потенциально опасных воздушных объекта, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 и два истребителя „Тайфун“ ВВС Великобритании», — заявили в оборонном ведомстве.

Поднятый в небо Су-27 находился в составе дежурных по противовоздушной обороне сил. В момент, когда российский истребитель начал приближаться к иностранным воздушным суднам, они развернулись и направились в сторону от российской границы.

Су-27 успешно вернулся на аэродром базирования. Нарушение российской границы иностранными самолетами удалось пресечь.

В Минобороны РФ отметили, что экипаж истребителя строго соблюдал все установленные правила над нейтральными водами и не совершал опасного сближения с самолетами иностранного государства.

Ранее российские истребители МиГ-29 и МиГ-31 пресекли попытку американского бомбардировщика нарушить российскую границу. Инцидент произошел в акватории Баренцева моря.