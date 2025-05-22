Британский пенсионер заставил африканских детей позировать для порно за конфеты

65-летний британец совратил 33 ребенка одного из древнейших племен в мире

65-летний пенсионер из Британии Дуглас Роберт Брукс отправился в Намибию, где совратил 33 ребенка из лагеря одного из древнейших племен на планете сан (бушмены). Он заставил детей позировать для порно за конфеты, сообщает «Лента.ру» .

15 мая Брукс отправился на экскурсию в лагерь. Там он заманил конфетами детей и непристойно потрогал 16 девочек, 14 мальчиков и трех совсем маленьких детей. Пенсионер также заставил их позировать для порноснимков.

Родители обратились в полицию с многочисленными жалобами. Мужчину задержали, он предстанет перед судом 19 июня. Пенсионеру предъявили обвинения сразу по 38 статьям, в том числе за изнасилование, домогательства, торговлю людьми, эксплуатацию детей и нанесении телесных повреждений.

Ранее жительница Бразилии отомстила супругу за просмотр порнографии. Она убила мужчину и съела его гениталии.