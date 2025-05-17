Женщина-каннибал из Бразилии отрезала пенис мужа и зажарила его с фасолью

Бразильянка отомстила мужу за просмотр порно, убив супруга и съев его гениталии

Жительница Бразилии отомстила супругу за просмотр порнографии. Она убила мужчину и съела его гениталии, сообщает РЕН ТВ .

Как пишет Ultimo Segundo, злоумышленницу арестовали сразу после того, как она призналась в убийстве 37-летнего мужа.

Мужчина пропал, но позднее его тело обнаружили неподалеку от дома, где жила семейная пара. Как рассказала жена убитого, после преступления она из любопытства приготовила гениталии мужа, сделав из них блюдо с фасолью.

В полиции женщина пояснила, что мстила супругу за то, что он смотрел в соцсетях контент для взрослых.