Британский беспилотник Banshee Jet 80 упал в Казахстане

Британский БПЛА упал в Казахстане. Предположительно, им оказался Banshee Jet 80, который стоял на вооружении у ВСУ, сообщает SHOT .

Беспилотник рухнул в Каракиянском районе Магистауской области. Он приземлился вдалеке от населенных пунктов. Местные власти отметили, что ущерба нанесено не было.

Banshee Jet 80 с 2022 года стоит на вооружении у украинской армии. Беспилотник может летать на расстояние более 700 км, при этом он развивает скорость до 720 км/ч.

БПЛА могли применять для попытки удара по Астраханской области.