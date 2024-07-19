Британская полиция опасается разгонять беспорядки мигрантов в Лидсе

сегодня в 03:18

В британском Лидсе мигранты устроили уличную акцию неповиновения властям, пишет газета « Известия » со ссылкой на Express.

Зачинщики беспорядков разожгли костры на улицах Лидса после того, как соцслужба якобы изъяла детей у семьи мигрантов.

«Полицейские не противостоят беспорядкам из-за боязни показаться расистами. Если бы это было белое британское сообщество, полиция уже предприняла бы меры», — сказано в сообщении

Протестующие атаковали английских силовиков, вынудив их покинуть место происшествия, говорится в публикации.