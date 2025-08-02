Британка умерла из-за зализанной собакой раны на ноге
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83-летняя Джун Бакстер из Британии умерла после того, как ее рану облизала собака, у британки случился септический шок, сообщает РЕН ТВ.
По информации издания Mirror, женщина дома случайно порезала ногу. Вскоре к ней приехала внучка, которая также является ее опекуном. Она привезла с собой собаку. Пес решил зализать рану бабушки.
На следующий день британка почувствовала себя плохо. Ее госпитализировали, но через несколько дней пациентка скончалась от септического шока.
Проведенные исследования скончавшейся показали, что в ране была бактерия Pasteurella multocida. Она часто встречается в ротовой полости домашних животных.