Британец бесследно исчез вместе со своей «Ласточкой»
В Британии 57-летний яхтсмен таинственно исчез вместе со своим судном
В Британии у побережья графства Девон бесследно пропал 57-летний яхтсмен вместе со своим судном «Ласточка», сообщает «Царьград» со ссылкой на Daily Mail.
В последний раз Гая Нельсона видели живым 8 сентября недалеко от острова Дрейка.
Он был известен тем, что регулярно путешествовал на своей «Ласточке» в районе этого острова, выходя в море из Девона и Корнуолла.
Выяснилось, что по маршруту его следования у него не было приятелей, и у него не было причин делать остановки на берегу.
Камеры наблюдения зафиксировали Нельсона в последний раз 5 сентября в деревне Сент-Доминик.
Власти не теряют надежду найти его живым, учитывая отсутствие каких-либо обломков его яхты.
