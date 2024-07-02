Братва, по машинам: Тюмень вернулась в девяностые
В Тюмени массовая драка переросла в перестрелку
В Тюмени массовая драка переросла в перестрелку, участники побоища сбежали от полиции, пишет Telegram-канал Shot.
В торговом квартале Тюмени около 30 неизвестных сначала устроила массовую драку и потом перестрелку.
«После этого участники конфликта скрылись с места происшествия с криками „Братва, по машинам“. — сообщили каналу очевидцы происшествия.
На место происшествия работают экстренные службы.
Официальной информации об инциденте нет.