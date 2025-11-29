Братья из Сирии утопили сестру в Нидерландах из-за ее «западного поведения»
18-летнюю девушку связали скотчем и утопили в болоте в Нидерландах. В убийстве обвиняют ее родных братьев, заказчиком стал отец девушки, сообщает Общественная Служба Новостей со ссылкой на Daily Mail.
По данным следствия, семья решилась на убийство девушки из-за ее «западного поведения». Им также не нравилось, что у жертвы был бойфренд.
На скамье подсудимых оказались 23-летний и 25-летний братья девушки. Правоохранители считают, что они расправились с сестрой по указу отца, который сейчас находится в Сирии.
Девушка ранее находилась под охраной полиции, но ее убрали незадолго до трагедии. Родные погибшей отрицают причастность к преступлению.
Министр юстиции Нидерландов указал, что организатора убийства — отца девушки — не получится схватить, так как у страны нет сотрудничества с Сирией.
Ранее в столице 69-летняя женщина заказала убийство своего супруга за 5 млн рублей. Мужчина, которого москвичка попросила убить мужа, сообщил об этом правоохранителям.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.