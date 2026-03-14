Брат и сестра выпали из окна пятого этажа в Тульской области

В Тульской области двое маленьких детей выпали из окна. Их госпитализировали, сообщает пресс-служба СУ СК России по Тульской области.

Инцидент случился на улице Машиностроителей в Ясногорске. Дети облокотились на москитную сетку окна, расположенного на пятом этаже. По итогу они упали и были госпитализированы.

«Оперевшись на москитную сетку, выпали девочка 2023 года рождения и ее брат 2021 года рождения. В настоящее время оба ребенка госпитализированы, им оказывается медицинская помощь», — рассказали в пресс-службе СК.

В связи с произошедшим следователи Алексинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Тульской области начали проверку. Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств случившегося.

