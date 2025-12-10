«Брачный бизнес» по легализации мигрантов накрыли в Петербурге

Предварительно установлено, что задержанный 44-летний мужчина руководил всей операцией и работал как посредник между участниками аферы. Злоумышленники искали женщин, согласных за деньги расписаться с иностранцами. После регистрации фальшивого брака преступники готовили все необходимые бумаги и подавали их в миграционные службы. Следствие продолжает искать остальных участников группировки.

Полицейские задержали шесть женщин в возрасте от 25 до 59 лет — пять из них проживают в Санкт-Петербурге, одна во Всеволожске Ленинградской области. Все они выступали в роли фальшивых жен для мигрантов.

Следствие установило, что преступная группа организовала не менее 20 липовых браков, которые заключались не по любви, а ради одной цели — помочь иностранцам незаконно остаться в России.

Благодаря поддельным семейным отношениям приезжие из стран СНГ и африканских государств оформляли документы на временное проживание в РФ сроком до трех лет. Полиция задержала организатора фиктивных браков. Женщинам, которые согласились стать «женами», запретили выезжать из города. Против всех участников схемы открыто уголовное дело по статье об организации незаконной миграции.

