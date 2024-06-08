БПЛА угрожают работе спасателей в Садовом

На месте трагедии в Садовом прекратили работы из-за угроз дронов

На месте трагедии в селе Садовое Херсонской области спасатели прекратили работы из-за угроз дронов, пишет ТАСС .

«В связи с большой активностью БПЛА в районе происшествия аварийно-спасательные работы прекращены», — сказал собеседник агентства.

ВСУ нанесли удар западными ракетами и бомбами по сельскому магазину с большим количеством посетителей в пятницу.

Погибли 22 человека, пятеро тяжело ранены.