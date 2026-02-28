БПЛА атаковал международный аэропорт Кувейта

Беспилотник атаковал международный аэропорт Кувейта. Ряд работников были травмированы, сообщает ТАСС со ссылкой на главное управление гражданской авиации.

Ранения были незначительные. Также терминал 1 получил урон. Чей именно был беспилотник, не сообщается.

Утром войска Израиля при поддержке США обстреляли ракетами Иран. Тот в ответ начал атаковать эту страну и военные базы США в иных государствах Ближнего востока. Взрывы слышали, в том числе и в Кувейте.

