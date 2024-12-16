Боцман затонувшего танкера «Волгонефть-212» рассказал о спасении экипажа

Боцман танкера «Волгонефть-212», который потерпел крушение в Керченском проливе из-за шторма, рассказал о том, как спасали экипаж, сообщает «Крым 24» .

Проводилась операция по спасению. Из-за сильного шторма буксир не мог приблизиться к судну — пытались подойти, но безрезультатно. Спасательный плот, который отправил буксир, не раскрылся. В итоге на помощь пришел вертолет, который эвакуировал восемь членов экипажа, рассказал он.

По его словам, после этого корабль начал тонуть и пять человек оказались в воде.

«Нас выбросило волной и раскидало по разным сторонам. Я успел и добрался до буксира. Спасатели меня вытащили оперативно, а остальных подобрал вертолет», — отметил мужчина.

Боцман провел в воде приблизительно полчаса и на тот момент не осознавал, в каком состоянии его здоровье. В настоящее время мужчина чувствует себя хорошо, и ему предоставляется вся необходимая медицинская помощь в Керченской больнице.