Бордоский дог проглотил трусы хозяйки и оказался на операционном столе в Москве

Бордоский дог по кличке Леон съел три гольфа и трое трусов хозяев в Москве

Врачи столичной ветеринарной станции столкнулись с необычным случаем при лечении бордоского дога по кличке Леон. Животное проглотило пять предметов гардероба, в том числе три гольфа и двое трусов, в результате чего ему потребовалась срочная операция, сообщает Telegram-канал «Моя Ветклиника» .

Хозяева привезли крупного питомца в клинику после того, как животное внезапно потеряло активность и стало апатичным. Диагностика с помощью рентгена и ультразвукового исследования показала, что у пса развилась кишечная непроходимость механического характера. Причиной стали посторонние предметы, застрявшие в пищеварительной системе.

Леону провели экстренное хирургическое вмешательство. В ходе операции выяснилось, что собака успела проглотить целую коллекцию хозяйских вещей. Ветеринар извлек из органов пищеварения пять элементов нижнего белья и чулочно-носочных изделий, включая несколько пар гольф и трусов.

После операции питомец быстро пошел на поправку. Его разместили в реанимации Мосветстанции, где врачи следили за состоянием животного. Через некоторое время хозяева забрали собаку домой, предварительно получив от специалистов инструкции о том, как ухаживать за ним в восстановительный период.

Специалисты ветеринарной клиники объяснили, что привычка животных глотать несъедобные вещи называется пикацизмом. По их словам, такое поведение бывает совершенно безвредным, но иногда указывает на серьезные нарушения в организме питомца.

Врачи перечислили возможные причины этого явления. Животное может проглатывать посторонние предметы из-за недостатка внимания, малоподвижного образа жизни или переживаний. Также пикацизм провоцируют нехватка полезных веществ в рационе, болезни пищеварительной системы и присутствие глистов в организме.

Проблемы с зубами и деснами могут вызывать неприятные ощущения у животного. Когда домашний любимец начинает грызть или глотать несъедобные предметы, владельцам следует незамедлительно показать его ветеринарному специалисту для проведения диагностики.

