Бомбу нашли под машиной бывшего военкома Чувашской Республики

Неизвестные покушались на бывшего военного комиссара Чувашской Республики Бахтиера Холикова, подложив ему под машину бомбу. Следствие подозревает, что мужчину «заказали» украинские спецслужбы, сообщает Mash .

Исполнитель теракта ночью подошел к машине полковника. Холиков узнал об этом благодаря умной камере, которая была установлена в его доме в Старых Урмарах.

Устройство просигналило, что к авто приближался неизвестный. Офицер вызвал на место саперов и ФСБ. Те нашли под машиной взрывное устройство.

Саперы обезвредили бомбу. Следователи считают, что исполнителя теракта могли нанять спецслужбы Украины. Полковнику с семьей пришлось сменить место жительства из-за опасений за жизнь.

Ранее мужчина в маске устроил взрыв в отделении банка в Ставрополе. Он прикрепил взрывное устройство к нижней части банкомата.