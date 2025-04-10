Мужчина в маске взорвал банкомат в Ставрополе
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Взрыв произошел в отделении банка в Ставрополе. Неизвестный в маске подорвал банкомат, сообщает Baza.
Инцидент произошел в четверг рано утром. Отделение банка, где случился взрыв, находится на улице Ленина.
Туда зашел мужчина, скрывавший свое лицо за маской. На нем был камуфляжный костюм. Неизвестный прикрепил взрывное устройство к нижней части банкомата. Затем он дернул за леску, после чего произошел взрыв.
В результате был поврежден банкомат. На стеклах здания остались следы, похожие на поражающие элементы. К счастью, в инциденте никто не пострадал.
Сейчас полиция разыскивает преступника. Место взрыва оцеплено.
Ранее неизвестный устроил взрыв в отделении банка в Москве. Подозреваемый оказался 20-летним парнем.