Бомбардировщик нанес удар по живой силе и боевой технике ВСУ в Курской области

Опубликованы кадры боевой работы истребителя Су-34 ВКС РФ в Курской области
Происшествия

Фото - © РИА Новости

Пресс-служба министерства обороны России опубликовала видеозапись боевой работы отечественного многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ в приграничном районе Курской области.

На кадрах видно, как воздушное судно с боеприпасами на борту совершает боевой вылет. Затем экипаж наносит удар по противнику.

В оборонном ведомстве отметили, что российские военнослужащие наносили удар авиационными бомбами с унифицированными модулями планирования и коррекции (УМПК). Скоплению личного состава и военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области нанесено огневое поражение.

Ранее подразделения группировки войск «Север» Вооруженных сил РФ освободили населенные пункты Успеновка и Борки в Курской области.