Бомбардировщик нанес удар по живой силе и боевой технике ВСУ в Курской области

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На кадрах видно, как воздушное судно с боеприпасами на борту совершает боевой вылет. Затем экипаж наносит удар по противнику.

В оборонном ведомстве отметили, что российские военнослужащие наносили удар авиационными бомбами с унифицированными модулями планирования и коррекции (УМПК). Скоплению личного состава и военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области нанесено огневое поражение.

Ранее подразделения группировки войск «Север» Вооруженных сил РФ освободили населенные пункты Успеновка и Борки в Курской области.