Бомбардировщик нанес удар по живой силе и боевой технике ВСУ в Курской области
Фото - © РИА Новости
Пресс-служба министерства обороны России опубликовала видеозапись боевой работы отечественного многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ в приграничном районе Курской области.
На кадрах видно, как воздушное судно с боеприпасами на борту совершает боевой вылет. Затем экипаж наносит удар по противнику.
В оборонном ведомстве отметили, что российские военнослужащие наносили удар авиационными бомбами с унифицированными модулями планирования и коррекции (УМПК). Скоплению личного состава и военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области нанесено огневое поражение.
Ранее подразделения группировки войск «Север» Вооруженных сил РФ освободили населенные пункты Успеновка и Борки в Курской области.