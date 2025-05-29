Большую полосатую змею нашли под трубой в подвале дома в Москве

Сотрудники управляющей компании одного из домов на Люблинской улице Москвы во время проведения работ обнаружили неожиданную находу — большую полосатую змею. Что делать с рептилией, она не понимали, поэтому решили вызвать спасателей, сообщает Telegram-канал «ЧСтные новости Москвы» .

Спасатели спустились в подвал, где под трубой инженерной системы обнаружили змею. Большая полосатая рептилия мирно отдыхала в прохладном месте и совсем не сопротивлялась, когда ее посадили в контейнер. Сейчас она в подразделении пожарных и ждет сотрудников департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Змеи любят погреться на солнце, но не переносят сильной жары. Поэтому в такие дни рептилии прячутся в прохладных местах. Если в квартире живет змея, летом нужно обеспечивать ей соответствующие условия.

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