Большой Московский цирк: умер дрессировщик медведей и акробат Виталий Воробьев

Умер народный артист РФ, дрессировщик медведей и акробат Виталий Воробьев. Об этом сообщает пресс-служба Большого Московского цирка.

«Виталий Филиппович был не просто мастером своего дела, но и замечательным человеком, который всей душой любил цирковое искусство», — отметили в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Виталий Воробьев был добрым, чутким человеком. Он был полон энергии, испытывал страсть по отношению к работе.

Ранее сообщалось, что актеру «Папиных дочек» Сергею Фролову понадобилась помощь врачей после ампутации пальцев ноги.