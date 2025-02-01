Актеру «Папиных дочек» понадобилась помощь врачей после ампутации пальцев ноги

Актеру Сергею Фролову, который снимался в «Папиных дочках», понадобилась срочная помощь докторов. После того, как артисту ампутировали пальцы на ноге, у него появилось сильное поражение костей, сообщает SHOT .

У Фролова снова начались боли в ноге. После операции у 50-летнего артиста воспалилась рана, расположенная на правой стопе.

Доктора узнали, что неприятные ощущения у Фролова появились из-за полученной еще в 2020 году травмы. Тогда у артиста образовался натоптыш из-за некомфортной обуви. Рана начала гноиться и после ряда операций докторам пришлось ампутировать практически все пальцы на ноге.

У актера «Папиных дочек» раны иногда воспаляются. В данный момент ситуация стала хуже. Фролову посоветовали начать лечиться в стационаре. Однако артист не спешит ложиться в больницу и продолжает играть в театре.

В «Папиных дочках» Фролов был профессором психологии Зубчинским. Помимо этого, он принимал участие в проектах «Мастер и Маргарита», «Кибердеревня», «Сестры» и других.

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