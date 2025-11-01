Больше не заводится: в Лефортове крысы сгрызают авто и вьют в них гнезда

В московском Лефортове крысы прогрызают авто и вьют в них гнезда

После демонтажа старых построек в Лефортове участились случаи повреждения автомобилей крысами, устраивающими в них свои гнезда. Автомобилисты находят внутри транспортных средств сгрызенные соединительные части механизмов, сообщает «Осторожно, Москва» .

Житель Лефортова столкнулся с проблемой: его машина не завелась, что потребовало вызова эвакуатора и визита в автосервис. При осмотре автомобиля специалисты обнаружили признаки крысиного гнезда, а также многочисленные повреждения проводки.

«Мой автомобиль не единственный пострадавший от действий грызунов. Крыс становится все больше, как защитить наверняка свой авто, никто не знает. Хотелось бы придать данную ситуацию огласке, чтобы обратить внимание местных органов управления», — рассказывает владелец автомобиля.

Несмотря на жалобы жителей с просьбами об уничтожении крыс, ситуация пока не улучшилась.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.