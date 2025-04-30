«Больше не делайте, цыгане, этого»: побившие полицию на кладбище извинились

Цыгане, которых задержали за драку с полицейскими на кладбище в Ставропольском крае, извинились на видео. Против зачинщиков массовой потасовки возбуждено уголовное дело, сообщает SHOT .

В Сети появилось видео с тремя мужчинами, которые извиняются за драку с правоохранителями на кладбище в Зеленокумске. Они просили прощения у полиции, жителей ставропольского города и всех граждан России.

«Я, (ФИО — ред.), прошу извинения у города Зеленокумска, у сотрудников полиции. Тысяча извинений. У всех гражданах России, всех прошу. Больше никто не делайте, цыгане, этого. Не надо, я вас прошу», — говорил один из задержанных, запинаясь и тяжело дыша.

Другой извинявшийся цыган сказал, что во время конфликта на кладбище он и его товарищи «нехорошие моменты сделали».

Против устроивших массовую драку со ставропольской полицией возбуждено дело по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Санкция по этой статье предусматривает в том числе лишение свободы на срок до 10 лет.

Во время драки на кладбище «Дормаш» в Зеленокумске пострадали трое сотрудников полиции. Сначала правоохранители сделали цыганам замечание и попросили их не шуметь, после чего попытались задержать главного из толпы, но подверглись нападению. В Сети появлялось видео, как во время потасовки цыгане вдвоем и втроем били одного полицейского.