Болгарка раскромсала лицо и грудь мужчине в храме в Москве

сегодня в 16:38

Мужчина порезал лицо и грудь болгаркой в московском храме

Москвич получил серьезные травмы, когда работал с угловой шлифовальной машинкой — болгаркой. Инцидент случился на территории Георгиевской церкви в Куркине в российской столице, сообщает 360.ru .

Болгарка выскочила из рук москвича. Она порезала ему лицо и застряла в груди.

Мужчине 60 лет. Его состояние неизвестно. Пострадавшего госпитализировали.

Ранее мужчина убил и расчленил москвича болгаркой. Он рассказал, что сделал это ради завладения квартирой. Задержанный снимал у жертвы комнату на Дмитровском шоссе. Ему предъявили обвинение.

