Более полутысячи домов остаются подтопленными в Дагестане

В Дагестане из-за наводнения все еще подтоплены 516 домов

516 домов в семи населенных пунктах Республики Дагестан все еще остаются подтоплены. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе МЧС РФ.

Подтопленными остаются также 556 приусадебных участков и 45 зон дорог.

В 16 пунктах временного размещения укрылись 523 дагестанца. Среди них 173 ребенка.

Сотрудники экстренных служб Дагестана работают в зоне происшествий. Они осматривают дворы и оказывают помощь всем, кто пострадал.

Сотрудники МЧС РФ дезинфицируют и устраивают санитарную обработку территорий, важных объектов. Задействуется техника.

В конце марта и начале апреля прошли сильные дожди в ряде районов Дагестана. Из-за них произошли наводнения и разрушились жилые дома. По информации МЧС, в регионе погибли шестеро. Суммарно в зону чрезвычайной ситуации попали до полутора млн жителей. Эвакуировали 6,2 тыс. человек, среди которых 1,3 тыс. — дети. В Дагестане и Чечне действует режим ЧС федерального уровня.

