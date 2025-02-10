Более десяти человек пострадали из-за взрыва на заводе в США Происшествия 10 февраля 2025 01:38

На заводе корпорации LORD в американском городе Сагертаун (штат Пенсильвания) в результате взрыва пострадали 6 пожарных и 7 сотрудников предприятия, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на Yourerie.

Взрыв произошел после прибытия пожарных. Отмечается, что заводу нанесен серьезный ущерб. Пожар уже удалось потушить. Причина ЦП устанавливается. Ранее мальчик кинул петарду в канализацию в одном из районов китайской провинции Сычуань. Это спровоцировало мощный взрыв метана.