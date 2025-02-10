Более десяти человек пострадали из-за взрыва на заводе в США
На заводе корпорации LORD в американском городе Сагертаун (штат Пенсильвания) в результате взрыва пострадали 6 пожарных и 7 сотрудников предприятия, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на Yourerie.
Взрыв произошел после прибытия пожарных. Отмечается, что заводу нанесен серьезный ущерб.
Пожар уже удалось потушить. Причина ЦП устанавливается.
Ранее мальчик кинул петарду в канализацию в одном из районов китайской провинции Сычуань. Это спровоцировало мощный взрыв метана.