Более 90 пациентов кардиоцентра в ХМАО отравились фаршированным перцем
Фото - © Сергей Старуш / Фотобанк Лори
Вспышку острой кишечной инфекции зафиксировали в кардиологическом центре Сургута. Симптомы зафиксированы у 94 пациентов, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения ХМАО-Югры.
«68 из них госпитализированы в инфекционный стационар окружной клинической больницы Сургута, остальные получают медицинскую помощь амбулаторно», — говорится в сообщении.
По предварительной информации, причиной массового отравления стали продукты питания. По словам замгубернатора региона Всеволода Кольцова, все пострадавшие пациенты ели фаршированный перец. В настоящее время уточняется информация о поставщиках и проводится проверка пищеблока.
Сургутский кардиоцентр приостановил плановую госпитализацию на время противоэпидемических мероприятий. Медучреждение планирует вернуться к плановой работе через 2-3 дня.
Ситуацию на личный контроль взял врио губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук.
Ранее в Москве госпитализировали более 30 сотрудников Черкизовского мясокомбината. Работникам потребовалась помощь медиков после обеда в столовой, расположенной на территории предприятия.