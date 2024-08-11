Более 90 пациентов кардиоцентра в ХМАО отравились фаршированным перцем

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Массовое отравление пациентов произошло в кардиоцентре в Сургуте

Вспышку острой кишечной инфекции зафиксировали в кардиологическом центре Сургута. Симптомы зафиксированы у 94 пациентов, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения ХМАО-Югры.

«68 из них госпитализированы в инфекционный стационар окружной клинической больницы Сургута, остальные получают медицинскую помощь амбулаторно», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, причиной массового отравления стали продукты питания. По словам замгубернатора региона Всеволода Кольцова, все пострадавшие пациенты ели фаршированный перец. В настоящее время уточняется информация о поставщиках и проводится проверка пищеблока.

Сургутский кардиоцентр приостановил плановую госпитализацию на время противоэпидемических мероприятий. Медучреждение планирует вернуться к плановой работе через 2-3 дня.

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