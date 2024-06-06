Более 90 человек пострадали после ДТП с трамваями в Кемерове

Свыше 90 человек получили травмы после столкновения трамваев в Кемеровской области, в числе пострадавших семеро несовершеннолетних, сообщает ТАСС.

Глава города Кемерово Дмитрий Анисимов в своем Telegram-канале отметил, что один из пострадавших погиб, его семье окажут всестороннюю поддержку. Состояние остальных госпитализированных опасений у врачей не вызывает

Министр здравоохранения региона Дмитрий Беглов добавил, что несовершеннолетних пострадавших перевели на амбулаторное лечение.

Трамваи в Кемерове столкнулись в попутном направлении 6 июня на Логовском шоссе. В вагонах было около 200 человек. По информации Mash, у трамвая отказали тормоза. До этого сообщалось о 67 пострадавших.